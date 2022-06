Cristiano Ronaldo, il d.s. dello Sporting: «Ritorno? Non quest’anno…» (Di domenica 26 giugno 2022) Il d.s. dello Sporting Hugo Viana ha parlato del possibile Ritorno in biancoverde di Cristiano Ronaldo Hugo Viana, direttore sportivo dello Sporting Lisbona, ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato del possibile Ritorno in biancoverde di Cristiano Ronaldo. LE PAROLE – «In questa stagione non credo, ma non si sa mai, può decidere dove vuole andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Il d.s.Hugo Viana ha parlato del possibilein biancoverde diHugo Viana, direttore sportivoLisbona, ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato del possibilein biancoverde di. LE PAROLE – «In questa stagione non credo, ma non si sa mai, può decidere dove vuole andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

