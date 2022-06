Crisanti | incarico negato dall' azienda ospedaliera di Padova | niente ruolo al college di Londra Il prof attacca | ' Intimidazione'

(Di domenica 26 giugno 2022) È scontro tra Andreae l'. Il direttore della clinica universitaria di Microbiologia dell'ospedale di, salito agli onori della cronaca per il suocruciale ...

ilgazzettino.it

È scontro tra Andrea Crisanti e l'Azienda ospedaliera. Il direttore della clinica universitaria di Microbiologia dell'ospedale di Padova, salito agli onori della cronaca per il suo ruolo cruciale durante la pandemia, ha ricevuto un'offerta per un incarico esterno presso una start up al College di Londra. Tuttavia, l'Azienda ospedaliera ha negato l'autorizzazione, citando che Crisanti lavora già solo 12 giorni al mese. Il professore ha reagito combattivamente, dichiarando: «Vogliono farmi fuori». La rettrice ha autorizzato la questione e il caso è ora in commissione di garanzia, con una commissione di valutazione composta da tre professori universitari che dovranno decidere se Crisanti, che di fatto ha già accettato il ruolo all'interno della start up, potrà continuare a mantenere l'incarico.