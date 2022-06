(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.759 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore mentre i ricoverati sono 349 (29 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in più).sono stati eseguiti 1.676 tamponi molecolari e 9.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24% è risultato positivo. Sono invece 3.775 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono42.512, +2,7% rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

fattoquotidiano : A oggi i paesi del #G7 hanno donato ai paesi più poveri solo il 49% dei 2,1 miliardi di vaccini Covid annunciati. U… - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - RaiNews : 'Oggi credo che la popolazione abbia imparato a usare precauzioni nelle situazioni a rischio. Però dobbiamo protegg… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 2.759 contagi: bollettino 26 giugno: (Adnkronos) - Nessun decesso ma crescono ricoveri e terapie inte… - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 2.759 contagi: bollettino 26 giugno -

Sky Tg24

credo che la popolazione abbia imparato a usare precauzioni nelle situazioni a rischio. Però, ... "Cts verso scioglimento"/ Fine stato d'emergenza: stop Dpcm, resta Green Pass D'altro canto, '...Come per il primo turno l'uso della mascherina per la normativa anti -non è obbligatorio ma resta 'fortemente raccomandato'. Tra i 65 comuni in cui si vota, tredici sono capoluoghi di ... Covid, news. Iss: reinfezioni all'8,4%. Resta l'isolamento per i positivi. LIVE I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.142.992 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.676 tamponi m ...Il Covid continua a circolare nella nuova versione Omicron 5: ecco quali sono i sintomi di questa sottovariante che si diffonde rapidamente.