Covid oggi Italia | 48 456 contagi e 44 morti | bollettino 26 giugno

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 48.456 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 44. I tamponi processati sono stati 199.340, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 24,3%. Salgono le terapie intensive: 227 in totale (+2 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari pari a 5.532 (+190). Dall’inizio dell’emergenza sono stateate 18.234.242 persone mentre le vittime salgono a 168.102. I guariti sono 17.332.700, 19.320 in più di ieri. Adinsono 733.440 i positivi alcon un incremento di 29.961. L'articolo ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - SkyTG24 : #Covid19, news. Iss: reinfezioni all'8,4%. Resta l'isolamento per i positivi. LIVE - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - SaluteLazio : #COVID: @AlessioDAmato_ OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 26.069 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.693 NUOVI CASI POSITIVI (-29… - SkyTG24 : Covid Lazio, 6.693 casi: tasso di positività al 25,6 per cento -

IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER La situazione in Liguria, ricoveri in aumento In aumento (di 7 unità rispetto a ieri) il dato dei ricoveri perin Liguria. Il totale èdi ...Continua la crescita dei ...(Adnkronos) - Sono 48.456 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Al Best Movie Comics and Games Matilde Gioli, attrice di DOC - Nelle tue mani, si racconta in un panel con Roberto Recchioni e Zerocalcare ...