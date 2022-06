Covid, news. Bollettino: 48.456 nuovi casi e 44 morti. Tasso di positività al 25,3%. LIVE (Di domenica 26 giugno 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 191.788. Crescono le terapie intensive (+2) e i ricoveri ordinari (+190). Il ministro Speranza: "A casa chi è contagiato". Iss: reinfezioni all'8,4%. Anaao: misure straordinarie per evitare collasso ospedali Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 191.788. Crescono le terapie intensive (+2) e i ricoveri ordinari (+190). Il ministro Speranza: "A casa chi è contagiato". Iss: reinfezioni all'8,4%. Anaao: misure straordinarie per evitare collasso ospedali

