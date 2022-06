Covid | news Bollettino | 48 456 nuovi casi e 44 morti Tasso di positività al 24 | 3% LIVE

Pubblicità

RobertoBurioni : Su @repubblica trovate il mio punto di vista sulla situazione attuale riguardo a COVID-19 - repubblica : Catania, giudice teme il Covid e fa pipì dentro bottiglie che conserva in un armadio - WRicciardi : detta a marzo sulla base di dati oggettivi, tutto il resto e’ fuffa: picco di contagi a luglio e insidie nascoste - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - - globalistIT : -

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 191.788. Crescono le terapie intensive (+2) e i ricoveri ordinari (+190). Il ministro Speranza: 'A casa chi è contagiato'. Iss: reinfezioni all'8,4%. ...I vaccini proteggono dalla malattia non dall'infezione "I 40 morti di ieri sono persone che hanno contratto l'infezione ma non necessariamente sono morti per", spiega Perno che con forza tiene ...(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Contagi in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.252 casi di positività al Covid (- 601), di cui 1.157 diagnosticati da antigenico. Sono stati ...SICILIA – Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, domenica 26 giugno, da parte del Ministero della Salute. Stando agli ultimi aggiornamenti, ...