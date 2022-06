Pubblicità

antonio65683279 : Ho l'impressione che stiamo sottovalutando questa impennata di contagi. Temo che ne pagheremo le conseguenze in ott… - leggoit : #covid, l'immunologo Abrignani: «State a casa fino al tampone negativo» - LouD__________ : @LazzariAmbrogio @Antonio_Caramia Vero, chiedevo però ad immunologo: multiple infezioni da covid danneggiano il sistema immunitario? - duceporco : @Raymond90270496 @Jo_fer7 @madforfree @Cartabellotta Questo jofer si fa il giro del Twitter, c'ha il suo immunologo… - AdeleFerrara57 : @ali_del_sole @PanPicchio @sashaagalluccio La Verità, il giornale degli''immunologi' Belpietro e Bogonovo!!! È la s… -

Quanto alle varianti del virus, 'da Omicron 1 in poi la letalità è diminuita - spiega l'- ma è aumentata l'infettività. Così vi sono ancora numeri significativi di forme gravi, in ...Sergio Abrignani,dell'Università di Milano, direttore dell'Istituto nazionale di ... Professore, la guerra aveva fatto dimenticare ile ora che succede "L'invasione dell'Ucraina ha ...«Una combinazione di tre fattori ha portato a questa ondata estiva: nuove varianti, il conseguente aumento degli infettabili e la quasi totale assenza di misure di protezione». Lo dice ...La minore letalità della variante Omicron non basta quindi a eliminare l’obbligo d’isolamento per i positivi, come aveva invece ipotizzato qualcuno negli scorsi giorni. Isolamento dei positivi, le reg ...