Covid, le news. Bollettino: 56.386 nuovi casi e 40 morti. Tasso positività al 21,6% (Di domenica 26 giugno 2022) Processati 258.456 tamponi. Stabili le terapie intensive, salgono i ricoveri ordinari (+137). L'indice Rt torna sopra 1. La dose booster del vaccino, seccondo il rapporto esteso dell'Istituto superiore di Sanità, previene al 54% dai contagi e all'86% dai casi gravi. La crescita è trainata dalla prevalenza della sottovariante Omicron BA.5. Speranza: "Chi è contagioso deve restare a casa"

