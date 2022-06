Covid, le news. Bollettino: 56.386 nuovi casi e 40 morti. Tasso positività al 21,6% (Di domenica 26 giugno 2022) Processati 258.456 tamponi. Stabili le terapie intensive, salgono i ricoveri ordinari (+137). L'indice Rt torna sopra 1. La dose booster del vaccino, seccondo il rapporto esteso dell'Istituto superiore di Sanità, previene al 54% dai contagi e all'86% dai casi gravi. La crescita è trainata dalla prevalenza della sottovariante Omicron BA.5. Speranza: "Chi è contagioso deve restare a casa" Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 giugno 2022) Processati 258.456 tamponi. Stabili le terapie intensive, salgono i ricoveri ordinari (+137). L'indice Rt torna sopra 1. La dose booster del vaccino, seccondo il rapporto esteso dell'Istituto superiore di Sanità, previene al 54% dai contagi e all'86% daigravi. La crescita è trainata dalla prevalenza della sottovariante Omicron BA.5. Speranza: "Chi è contagioso deve restare a casa"

Pubblicità

RobertoBurioni : Su @repubblica trovate il mio punto di vista sulla situazione attuale riguardo a COVID-19 - SkyTG24 : #Covid19, news. Iss: reinfezioni all'8,4%. Resta l'isolamento per i positivi. LIVE - repubblica : Catania, giudice teme il Covid e fa pipì dentro bottiglie che conserva in un armadio - Piergiulio58 : Covid in Italia, il bollettino del 26 giugno: 48.456 nuovi casi e 44 morti. - repubblica : Covid, il bollettino: 48.456 nuovi casi e 44 decessi. Il tasso di positivita' sale al 25,3% -