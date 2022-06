Covid in Lombardia, tasso di positività e ricoveri in crescita. A Bergamo 427 nuovi casi (Di domenica 26 giugno 2022) Con 30.714 tamponi effettuati è di 6.941 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività in crescita al 22,6%. I dati sono stati resi noti domenica 26 giugno dal Ministero della Salute, sabato il tasso di positività era al 21%. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 giugno 2022) Con 30.714 tamponi effettuati è di 6.941 il numero dipositivi alregistrati innelle ultime 24 ore, con undiinal 22,6%. I dati sono stati resi noti domenica 26 giugno dal Ministero della Salute, sabato ildiera al 21%.

