Covid, in Lombardia 6.941 nuovi casi: 427 a Bergamo (Di domenica 26 giugno 2022) A fronte di 30.714 tamponi effettuati sono 6.941 i nuovi casi Covid rilevati in Lombardia nella giornata di domenica 26 giugno, per una positività del 22,6%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 decessi: rimangono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre risultano in crescita quelle nei reparti ordinari (741 persone, +26 rispetto a sabato). Sono 87.090 le persone attualmente positive in Lombardia (+5.212), 86.334 quelle costrette all'isolamento domiciliare. I nuovi casi per provincia Milano 2568 Bergamo 427 Brescia 805 Como 381 Cremona 168 Lecco 237 Lodi 127 Mantova 245 Monza e Brianza 648 Pavia 400 Sondrio 108 Varese 604

