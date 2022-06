Covid, i dati: 48.456 nuovi casi e 44 vittime, il tasso di positività sale al 24,3%. Aumentano i ricoveri ordinari: +190 (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 48.456 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Un dato più basso rispetto al giorno precedente quando erano stati registrati 56.836 nuovi casi. Aumenta il numero dei decessi: sono 44 contro i 40 di sabato. I tamponi processati sono stati 199.340 (quasi 60 mila in meno di eri, quand’erano 258.456), che fanno rilevare un tasso di positività pari al 24,3% (in crescita rispetto al 21,8% del giorno precedente). Salgono i ricoveri Covid in Italia nelle ultime 24 ore: +2 il saldo delle terapie intensive con 227 pazienti in totale e 18 nuovi ingressi. Ancora in forte aumento i ricoveri in area medica a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 48.456 idi-19 nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute sulla situazione del contagio. Un dato più basso rispetto al giorno precedente quando erano stati registrati 56.836. Aumenta il numero dei decessi: sono 44 contro i 40 di sabato. I tamponi processati sono stati 199.340 (quasi 60 mila in meno di eri, quand’erano 258.456), che fanno rilevare undipari al 24,3% (in crescita rispetto al 21,8% del giorno precedente). Salgono iin Italia nelle ultime 24 ore: +2 il saldo delle terapie intensive con 227 pazienti in totale e 18ingressi. Ancora in forte aumento iin area medica a ...

