Covid, Brusaferro “Siamo in partita. Sbagliato sottovalutare virus” (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in partita” (contro il Covid, ndr). Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Slvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss). “Noi – ha aggiunto – la stiamo monitorando attentamente. La raccolta dei dati è fondamentale per comprendere e contenere le sue evoluzioni In altre parole, Siamo sul pezzo. Abbiamo una larga fascia di popolazione immune e questo è fondamentale per poter prevenire le conseguenze gravi dell'infezione e l'impatto sui servizi sanitari”. “L'86% degli italiani oltre 5 anni d'età si sono vaccinati con ciclo completo. Vanno aggiunti tutti coloro che hanno contratto il virus naturalmente e hanno sviluppato la protezione indotta dall'infezione, direi che superiamo certamente il 90%. La copertura è ampia”. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “in” (contro il, ndr). Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Slvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss). “Noi – ha aggiunto – la stiamo monitorando attentamente. La raccolta dei dati è fondamentale per comprendere e contenere le sue evoluzioni In altre parole,sul pezzo. Abbiamo una larga fascia di popolazione immune e questo è fondamentale per poter prevenire le conseguenze gravi dell'infezione e l'impatto sui servizi sanitari”. “L'86% degli italiani oltre 5 anni d'età si sono vaccinati con ciclo completo. Vanno aggiunti tutti coloro che hanno contratto ilnaturalmente e hanno sviluppato la protezione indotta dall'infezione, direi che superiamo certamente il 90%. La copertura è ampia”. Per ...

