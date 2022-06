Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 48.456 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (56.386 il 25 giugno) a fronte di 199.340 tamponi effettuati su un totale di 225.812.503 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (il 25 giugno erano stati 40), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 168.102. Diventano 18.234.242 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 733.440 (+29.961), 727.681 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.532 di cui 227 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.332.700 con un incremento di 19.320 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 48.456 idi Coronavirus in Italia (56.386 il 25 giugno) a fronte di 199.340 tamponi effettuati su un totale di 225.812.503 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i(il 25 giugno erano stati 40), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 168.102. Diventano 18.234.242 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 733.440 (+29.961), 727.681 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.532 di cui 227 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.332.700 con un incremento di 19.320 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - - iconanews : Covid: 48.456 contagi, 44 le vittime. Tasso al 24,3% - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 48.456 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (56.386 il 25 giugno) a fronte di 199.340 tamp… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 48.456 nuovi casi e 44 decessi in 24 ore - -