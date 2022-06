Corsa sui monti, cade in dirupo all'ultimo chilometro e muore (Di domenica 26 giugno 2022) Aveva appena iniziato l'ultimo chilometro di gara, Francesco Gioviale, il podista 47enne deceduto mentre correva il Trial dei monti Ebolitani, nel Salernitano . L'atleta dell'Isaura Valle dell'Irno - ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 giugno 2022) Aveva appena iniziato l'di gara, Francesco Gioviale, il podista 47enne deceduto mentre correva il Trial deiEbolitani, nel Salernitano . L'atleta dell'Isaura Valle dell'Irno - ...

