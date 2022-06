(Di domenica 26 giugno 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

fanpage : Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi - veneziana4 : RT @veneziana4: #coronavirus i #virologi sono stati parte integrante e lo sono ancora del disfacimento dell'Italia, la gente gli ha creduto… - happyproudhuman : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 138.155.194 Media settimanale delle so… - angiuoniluigi : RT @GuruNotizie: 1 nuovo post Nel bollettino del ministero della Salute sono 56.386 i nuovi casi ... #news #notizie #ultimenotizie #primapa… - veneziana4 : #coronavirus i #virologi sono stati parte integrante e lo sono ancora del disfacimento dell'Italia, la gente gli ha… -

Sky Tg24

Le morti correlate aldall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 3.932 così ... DATI..in aggiornamento Dal bollettino quotidiano di ...Bollettino26 giugno 2022/ Dati Min. Salute: positività al 21,8% Covid, news. Bollettino: 48.456 nuovi casi e 44 morti. Tasso di positività al 25,3%. LIVE Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, domenica 26 giugno, sono state somministrate fino ad ora 138.193.314 dosi. Sono 48.650.371 le persone c ...tornano a contattare le persone nelle strade e nelle piazze di tutta Italia. La loro attività in presenza era stata sospesa nei luoghi pubblici nel marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19, prima ...