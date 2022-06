Pubblicità

toni_fontana : RT @sole24ore: Coronavirus: bollettino del 25 giugno 2022 - Il Sole 24 ORE - GM_Ficara : Nuvole - cafifal : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti - Il Sole 24 ORE @sole24ore - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 56.386 nuovi casi e 40 decessi, in totale sono 168.058 morti nel Paese: Sale a 6.317.251 mor… - Frankf1842 : RT @fanpage: Ultim'ora I dati Covid di oggi -

... fatto che le rende interscambiabili e spesso lascia la possibilità ai positivi aldi ... All', come fa notare Il Sole 24 Ore , servono: indicazioni per le cure domestiche, con una ...Numeri del Covid in, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 56.386 i nuovi contagi dainoggi, 25 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 40 morti. ...Prosegue la crescita di casi di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 56.386 nuovi casi (ieri erano stati 55.829).Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 274,9 x100.000 residenti contro il 283,6 x100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto ...