Coronavirus, 44 morti e 48.456 contagi: il tasso di positività sale al 24,3% (ieri 21,8%) (Di domenica 26 giugno 2022) Il bollettino del 26 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi registrati legati al Coronavirus è arrivato a 44. ieri il dato era arrivato a 40. Il numero dei nuovi contagi invece è stato 48.456, mentre ieri erano stati 56.386. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute ora il numero di morti dall’inizio della pandemia è salito a 168.102. In questo momento sono 733.440 le persone positive al virus. La situazione negli ospedali In questo momento il numero di pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali in Italia è arrivato a 5.532, in aumento rispetto a ieri quando erano 5.342. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 227 persone mentre in isolamento domiciliare ci sono 727.681 positivi al Covid-19. Nelle ultime ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Il bollettino del 26 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi registrati legati alè arrivato a 44.il dato era arrivato a 40. Il numero dei nuoviinvece è stato 48.456, mentreerano stati 56.386. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute ora il numero didall’inizio della pandemia è salito a 168.102. In questo momento sono 733.440 le persone positive al virus. La situazione negli ospedali In questo momento il numero di pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali in Italia è arrivato a 5.532, in aumento rispetto aquando erano 5.342. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 227 persone mentre in isolamento domiciliare ci sono 727.681 positivi al Covid-19. Nelle ultime ...

v3rd3acqua : RT @CathVoicesITA: Nuovo #vaccino per l’autunno? Il farmacista: difficile, visto che il #coronavirus muta. Piuttosto si cerchino cure! Usa… - ilbomba_ : RT @CathVoicesITA: Nuovo #vaccino per l’autunno? Il farmacista: difficile, visto che il #coronavirus muta. Piuttosto si cerchino cure! Usa… - NatyMidwinter : RT @CathVoicesITA: Nuovo #vaccino per l’autunno? Il farmacista: difficile, visto che il #coronavirus muta. Piuttosto si cerchino cure! Usa… - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 48.456 contagiati • 44 morti • 19.320 guariti +2 terapie intensive | +190 ricove… - PatriziaNava2 : RT @CathVoicesITA: Nuovo #vaccino per l’autunno? Il farmacista: difficile, visto che il #coronavirus muta. Piuttosto si cerchino cure! Usa… -