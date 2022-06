Coppola a Taormina per i 50 anni del film “Il Padrino” racconta gli italiani immigrati negli Usa (Di domenica 26 giugno 2022) “No, nessuna serie tv; e sono anche contrario ai remake dei film, in generale, perché distolgono le risorse dal finanziamento di opere nuove”. A 50 anni dall’uscita del suo film ‘Il Padrino’, il regista Francis Ford Coppola prende una precisa posizione. E lo fa da Taormina, dove è giunto in occasione dell’apertura, con la copia restaurata del film in proiezione al Teatro Antico greco-romano, della 68esima edizione del ‘Taormina film Festival’. Diverso è ovviamente il caso di ‘The Offer‘, la serie tv che mette in scena uno show incentrato sul lungo processo che ha portato alla creazione del film ‘Il Padrino’. Ma, ribadisce Coppola, “sono contro l’idea di rifare lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) “No, nessuna serie tv; e sono anche contrario ai remake dei, in generale, perché distolgono le risorse dal finanziamento di opere nuove”. A 50dall’uscita del suo‘Il’, il regista Francis Fordprende una precisa posizione. E lo fa da, dove è giunto in occasione dell’apertura, con la copia restaurata delin proiezione al Teatro Antico greco-romano, della 68esima edizione del ‘Festival’. Diverso è ovviamente il caso di ‘The Offer‘, la serie tv che mette in scena uno show incentrato sul lungo processo che ha portato alla creazione del‘Il’. Ma, ribadisce, “sono contro l’idea di rifare lo stesso ...

