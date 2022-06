(Di domenica 26 giugno 2022) Annamaria Villafrate - Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri i Decreti legislativi in materia di lavoro in attuazione delle direttive Ue.

Pubblicità

NobiliAVVOCATI : Attuazione direttive UE lavoro e vita familiareCondizioni di lavoro più trasparentiConciliazione tra attività lavor… - StudioCanu : Congedi parentali e maternità: cosa cambia - StudioCanu : Congedi parentali e maternità: cosa cambia - StudioCataldi : Congedi parentali e maternità: cosa cambia - dadida_1 : @M_Rachele Dai su basta festeggiare, mettiti al lavoro per garantire i diritti delle madri e dei bambini. Congedi p… -

... 6 tecnici sanitari, due educatori professionali, un numero non esplicitato di Oss, di cui si conosceva l'entità già da marzo 2022 poi aumentata a causa deirichiesti nel frattempo, ..., ecco come cambiano Il provvedimento poi incrementa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior ...Il decreto uscito dal Consiglio dei ministri ha reso permanente la possibilità per i padri di restare a casa con i figli per 10 giorni. Da 6 a 9 mesi il periodo di maternità per le donne ...Il deputato del PD Enza Brunobossio esulta, definendo scelta storica e di civiltà, il riconoscimento del congedo di paternità ai lavoratori del pubblico impiego “Il governo Draghi ha compiuto una scel ...