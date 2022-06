(Di domenica 26 giugno 2022) e regione. Questa era l'unica opzione consentita, per cui adaspirante corrisponde un posto. Numerose le classi diin cui leil doppio o il triplo rispetto ai posti, ma anche quelle in cuiin numero pari o minore. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso - TecnicaScuola : Concorso straordinario bis 2022, i candidati chiedono l’estrazione della traccia il giorno prima --… - TecnicaScuola : Concorso straordinario prova orale. Aggregazione regioni -- - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, i candidati chiedono modifica: “Si estragga la lettera il giorno prima della prova” - ProDocente : Concorso straordinario prova orale. Aggregazione regioni -

A chiederlo è il Coordinamento docenti' Allo stato attuale - continua il ... Inoltre, chiediamo, come per i nostri colleghi delordinario: - L'istituzione di una graduatoria di ...Il, promosso dai Centri di Salute Mentale dell'ASL BT ed organizzato dal Dipartimento di ... efficace e potente, anche grazie alla voce delloprotagonista cui l'autore si affida.In redazione ci sono giunte numerose richieste, da parte dei candidati al nuovo concorso straordinario (di cui peraltro sono state pubblicate dal MI le aggregazioni tra regioni), relative alla necessi ...Quella che si apre domani è una settimana che cambierà la vita di migliaia di ricercatori delle Università. E’ in calendario l’approvazione della riforma che manda in pensione dopo quattordici anni un ...