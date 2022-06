Com’era composto il gruppo dei Nuovi Angeli: carreriera e successi (Di domenica 26 giugno 2022) Il gruppo dei Nuovi Angeli era nato nel 1963 per iniziativa di Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Franco Verde, dopo un periodo di collaborazioni varie, fra le quali anche con il duo Paky & Paky, Pasquale Canzi si aggiunge alla formazione, mentre Franco Verde viene sostituito da Ricky Rebaioli, proveniente dai New Dada. I Nuovi Angeli incidono un primo 45 giri per la EMI Italiana; passano poi alla Durium ed incidono il singolo Una caverna, cover di I can’t control my self dei The Troggs, e L’orizzonte è azzurro anche per te, versione in italiano di Sunny Afternoon dei The Kinks. Sulla scia del successo dei Camaleonti e della Equipe 84, nei primi anni Sessanta prendono forma i Nuovi Angeli composti all’inizio da Alberto Pasetti alla chitarra, Renato Sabbioni e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Ildeiera nato nel 1963 per iniziativa di Alberto Pasetti, Renato Sabbioni e Franco Verde, dopo un periodo di collaborazioni varie, fra le quali anche con il duo Paky & Paky, Pasquale Canzi si aggiunge alla formazione, mentre Franco Verde viene sostituito da Ricky Rebaioli, proveniente dai New Dada. Iincidono un primo 45 giri per la EMI Italiana; passano poi alla Durium ed incidono il singolo Una caverna, cover di I can’t control my self dei The Troggs, e L’orizzonte è azzurro anche per te, versione in italiano di Sunny Afternoon dei The Kinks. Sulla scia del successo dei Camaleonti e della Equipe 84, nei primi anni Sessanta prendono forma icomposti all’inizio da Alberto Pasetti alla chitarra, Renato Sabbioni e ...

