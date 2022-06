Colombia video choc, crolla tribuna durante la corrida: 4 morti e centinaia di feriti (Di domenica 26 giugno 2022) crolla tribuna in Colombia Bogatà, 26 giugno 2022 - Tragedia in Colombia durante una corrida , almeno 4 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite per il crollo di una tribuna. L'incidente è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)inBogatà, 26 giugno 2022 - Tragedia inuna, almeno 4 persone sono morte esono rimaste ferite per il crollo di una. L'incidente è ...

