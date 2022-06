Colombari |  «In casa non si parla di calcio | non ci sono nemmeno foto di Billy con la maglia del Milan»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 giugno 2022) Martinaha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com durante il trofeo padel ‘Io aiuto il Meyer’, in corso a Forte dei Marmi. “Nonostante stia con mio marito Alessandro Costacurta da ormai 27 anni, ilper me è ancora un tema piuttosto complicato da capire e da spiegare: anche innon ne abbiamo maito, non abbiamo neppuredicon larossonera in. E non perché lui non voglia, ma abbiamo sempre tenuto le rispettive carriere lontano dalla vita privata. Poi, se capita guardiamo della gare insieme, ma la linea è di tenere tutto distinto. Adesso si è appassionato di padel, stamanivenuto a guardarlo, ma ancora non mi ha tirato dentro:sportiva, ma non amo ...