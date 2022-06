Cinema Intorno al Vesuvio, successo per l’arena in Villa Bruno (Di domenica 26 giugno 2022) Cinema Intorno AL Vesuvio, a Villa Bruno Film, registi, attori e artisti sotto le stelle. Lunedì 27 Alessandro Rak e i Foja per il film “Yaya e Lennie” e martedì 28 arriva Roberto Andò per “Il bambino nascosto”. Cinema e musica sotto le stelle di San Giorgio a Cremano (Napoli) dove è partita, con grande Leggi su 2anews (Di domenica 26 giugno 2022)AL, aFilm, registi, attori e artisti sotto le stelle. Lunedì 27 Alessandro Rak e i Foja per il film “Yaya e Lennie” e martedì 28 arriva Roberto Andò per “Il bambino nascosto”.e musica sotto le stelle di San Giorgio a Cremano (Napoli) dove è partita, con grande

Pubblicità

Newsinunclick : Successo per l'arena in Villa Bruno Film, registi, attori e artisti sotto le stelle Lunedì 27 Alessandro Rak e i Fo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Cinema intorno al Vesuvio', sold out le prime due serate: si prosegue con Foja, Alessandro Rak e Roberto Andò… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Cinema intorno al Vesuvio', sold out le prime due serate: si prosegue con Foja, Alessandro Rak e Roberto Andò… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Cinema intorno al Vesuvio', sold out le prime due serate: si prosegue con Foja, Alessandro Rak e Roberto Andò… - apetrazzuolo : EVENTO - 'Cinema intorno al Vesuvio', sold out le prime due serate: si prosegue con Foja, Alessandro Rak e Roberto… -