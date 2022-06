Ciclismo, tutti i campioni nazionali: Zana si prende il tricolore, tante le soprese in giro per l’Europa (Di domenica 26 giugno 2022) Un week-end spettacolare e ricco di emozioni. Come di consueto ad anticipare il via del Tour de France ci sono, almeno in Europa, tutti i Campionati nazionali di Ciclismo, con le varie maglie dei Paesi che vengono assegnate. In questo 2022 le sorprese sono state tante, con moltissimi volti nuovi che indosseranno per 12 mesi i colori della propria bandiera. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono stati i trionfatori di questo weekend: CAMPIONATI nazionali Ciclismo 2022 ITALIA: Filippo Zana (Bardiani CSF Faizané) AUSTRIA: Felix Grossschartner (BORA hansgrohe) BELGIO: Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ERITREA: Mehrawi Kudus (EF Education EasyPost) FRANCIA: Florian Senechal (Quick-Step AlphaVinyl) GERMANIA: Nils Politt (BORA hansgrohe) PAESI BASSI: Pascal Eenkhorn ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Un week-end spettacolare e ricco di emozioni. Come di consueto ad anticipare il via del Tour de France ci sono, almeno in Europa,i Campionatidi, con le varie maglie dei Paesi che vengono assegnate. In questo 2022 le sorprese sono state, con moltissimi volti nuovi che indosseranno per 12 mesi i colori della propria bandiera. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono stati i trionfatori di questo weekend: CAMPIONATI2022 ITALIA: Filippo(Bardiani CSF Faizané) AUSTRIA: Felix Grossschartner (BORA hansgrohe) BELGIO: Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ERITREA: Mehrawi Kudus (EF Education EasyPost) FRANCIA: Florian Senechal (Quick-Step AlphaVinyl) GERMANIA: Nils Politt (BORA hansgrohe) PAESI BASSI: Pascal Eenkhorn ...

