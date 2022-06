Ciclismo, Sagan si conferma campione di Slovacchia. In Francia si impone Senechal (Di domenica 26 giugno 2022) Mancano pochi giorni alla partenza del Tour de France 2022 ma, in attesa della corsa più prestigiosa del mondo, questa domenica sono stati assegnati i vari titoli nazionali. Tim Merlier si è imposto davanti a Middelkerke e si è laureato campione del Belgio per la seconda volta dopo il successo del 2019. Per quanto concerne la Slovacchia nessuna sorpresa con Peter Sagan che si è confermato campione, mentre a conquistare il titolo francese è stato Florian Senechal, bravo a battere in volata Anthony Turgis e Axel Zingle sul traguardo di Cholet. In Spagna trionfa il ventunenne Carlos Rodriguez, che a Palma di Maiorca ha beffato la concorrenza, mentre il nuovo campione d’Olanda è Pascal Eenkhoorn. Tutto facile per Joao Almeida, che in Portogallo ha rispettato i ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Mancano pochi giorni alla partenza del Tour de France 2022 ma, in attesa della corsa più prestigiosa del mondo, questa domenica sono stati assegnati i vari titoli nazionali. Tim Merlier si è imposto davanti a Middelkerke e si è laureatodel Belgio per la seconda volta dopo il successo del 2019. Per quanto concerne lanessuna sorpresa con Peterche si èto, mentre a conquistare il titolo francese è stato Florian, bravo a battere in volata Anthony Turgis e Axel Zingle sul traguardo di Cholet. In Spagna trionfa il ventunenne Carlos Rodriguez, che a Palma di Maiorca ha beffato la concorrenza, mentre il nuovod’Olanda è Pascal Eenkhoorn. Tutto facile per Joao Almeida, che in Portogallo ha rispettato i ...

sportface2016 : #Ciclismo, #Sagan si conferma campione di Slovacchia. In Francia si impone #Senechal - Salvato43676072 : Peter Sagan ???? darà il via alla gara su strada del Campionato di ciclismo slovacco. È il campione in carica che ha… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Sagan, sul Tour c’è ottimismo. Tricolore: Bettiol non ci sarà #ciclismo - Gazzetta_it : Sagan, sul Tour c’è ottimismo. Tricolore: Bettiol non ci sarà #ciclismo - infoitsport : Ciclismo: ex campione del mondo Sagan positivo al covid lascia il Tour de Suisse -

Tutti i campioni nazionali delle prove in linea di ciclismo: Peter Sagan, Filippo Zana, Joao Almeida e non solo Eurosport IT Ciclismo: Merlier è campione del Belgio, Sagan in Slovacchia ROMA, 26 GIU - Oggi, in tutto il mondo, è stata una domenica di ciclismo dedicata alle prove in linea dei campionati nazionali, e in Belgio è stato il giorno di Tim Merlier che, imponendosi allo sprin ... Oros para Sagan, Almeida y unos sorprendentes Zana y Sénéchal Almeida se proclamó campeón de Portugal en ruta por primera vez, al igual que Zana en Italia y Senéchal en Francia. Octavo oro para Sagan en Eslovaquia. ROMA, 26 GIU - Oggi, in tutto il mondo, è stata una domenica di ciclismo dedicata alle prove in linea dei campionati nazionali, e in Belgio è stato il giorno di Tim Merlier che, imponendosi allo sprin ...Almeida se proclamó campeón de Portugal en ruta por primera vez, al igual que Zana en Italia y Senéchal en Francia. Octavo oro para Sagan en Eslovaquia.