Ciclismo oggi, Campionati Italiani 2022: orari, percorso, altimetria, favoriti, streaming (Di domenica 26 giugno 2022) Si tiene oggi, domenica 26 giugno, la prova riservata agli uomini elite valida per i Campionati Italiani di Ciclismo su strada 2022. La Maglia Tricolore si assegna in Puglia, dove scopriremo il nome del successore di Sonny Colbrelli nell'albo d'oro, con il bergamasco che è costretto ad "abdicare" a causa dei noti problemi cardiaci. percorso Si parte da Marina di Ginosa per un percorso di 237,1 km che porterà fino al traguardo di Alberobello. Il tracciato si snoderà su due tratti in linea, intervallati da tre circuiti. Il primo circuito si apre dopo la breve ascesa verso Laterza, dove si ritornerà con la salita di Gaudella. Nel successivo tratto in linea i corridori affronteranno la salita di Mottola, forse la più dura del percorso per poi lanciarsi ...

