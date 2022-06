Ciclismo | l’incredibile storia di Andrea Piccolo | da disoccupato a 4° ai Campionati Italiani Un nuovo inizio in Drone-Hopper

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) Tra gli juniores era stato dominante, ha agguantato una bellissima medaglia iridata nel 2018 in Austria a cronometro ed è stato cercato da tantissime delle migliori squadre World Tour. Il suo passaggio tra i professionisti nel 2021 è diventato però un incubo: arrivano i primi segnali di luce in fondo al tunnel per. La prima annata con l’Astana infatti è stata da dimenticare: “Ho avuto dei problemi al fegato causati dalla mononucleosi che ho avuto nell’agosto 2020 e me li sono portati dietro per quasi un anno. Nel frattempo sono stato fermo e ho aspettato che i valori degli esami tornassero nella norma”. Da lì il passaggio alla GazProm Rusvelo nel 2022. Solamente la Vuelta a la Comunitat Valenciana per lui in questa stagione e poi lo stop della squadra russa a causa della guerra con l’Ucraina. Un’altra vicenda assolutamente negativa per ...