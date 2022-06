Ciclismo | Filippo Zana sogna | chi ha vinto gli ultimi due titoli italiani | poi agli Europei…

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022)si è laureato Campione d’Italia. Un risultato a sorpresa ma assolutamente meritato, frutto dell’eccellente prestazione offerta dall’alfiere della Bardiani-CSF-Faizanè in terra pugliese. Ha attaccato da lontano e poi si è imposto in una volata a quattro sul traguardo di Alberobello, beffando Lorenzo Rota e Samuele Battistella. Si è trattato di un risultato davvero di lusso per il 23enne, forse troppo poco considerato dalle grandi squadre ma sempre in grado di esprimersi a ottimi livelli e di mettere in evidenza il buon potenziale di cui è dotato. Il veneto ha conquistato la terza vittoria in carriera, indubbiamente la più importante dopo una tappa alla Adriatica Ionica lo scorso 4 giugno e un sigillo in Repubblica Ceca nel 2021. Stiamo parlando di un corridore completo e con ampi margini di miglioramento, ancora tutto da scoprire nel ...