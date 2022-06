CICLISMO : Filippo Zana è il nuovo Campione Italiano Professionisti (Di domenica 26 giugno 2022) E' stato il Campionato Italiano dei giovani, con Filippo Zana, recente vincitore dell' Adriatica Ionica Race a vestire la nuova Maglia Tricolore. Per lui le lacrime sul palco, nell'abbraccio con il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 giugno 2022) E' stato il Campionatodei giovani, con, recente vincitore dell' Adriatica Ionica Race a vestire la nuova Maglia Tricolore. Per lui le lacrime sul palco, nell'abbraccio con il ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????? ?? ???????????????????? ?????????? Con un tempo di 40'29''10, Ganna spazza via tutti: è il nuov… - Giulia_DeMaio : Tutta l'emozione di Filippo #Zana, nuovo campione d'Italia di #ciclismo ???? - Massimoguerrera : RT @Gazzetta_it: #FilippoZana è campione italiano: ad Alberobello bruciati Rota e Battistella #ciclismo - zazoomblog : Ciclismo Filippo Zana corteggiatissimo per il 2023. BikeExchange in pole: può diventare da corse a tappe? -… - telodogratis : Ciclismo, Filippo Zana campione d’Italia su strada -