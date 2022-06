Ciclismo, Filippo Zana corteggiatissimo per il 2023. BikeExchange in pole: può diventare da corse a tappe? (Di domenica 26 giugno 2022) Filippo Zana ha vinto il Campionato Italiano di Ciclismo su strada. Suo il titolo nazionale nella prova Elite grazie allo scatto decisivo con cui ha avuto la meglio di Lorenzo Rota e Samuele Battistella nella volata a ranghi ristretti: i 237 km con epilogo ad Alberobello regalano al nativo di Piovene Rocchette il successo più importante della carriera. Giornata da incorniciare per il classe ’99 in forze alla Bardiani-CSF-Faizanè, una delle rivelazioni della stagione in chiave azzurra. A inizio mese Zana ha fatto sfaceli alla Adriatica Ionica Race imponendosi tanto nella generale quanto nella classifica dedicata ai giovani, senza contare la doppia piazza d’onore nei due segmenti d’esordio. I progressi del vicentino sono ormai sotto gli occhi di tutti e con estrema probabilità il corridore nostrano cambierà casacca al ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)ha vinto il Campionato Italiano disu strada. Suo il titolo nazionale nella prova Elite grazie allo scatto decisivo con cui ha avuto la meglio di Lorenzo Rota e Samuele Battistella nella volata a ranghi ristretti: i 237 km con epilogo ad Alberobello regalano al nativo di Piovene Rocchette il successo più importante della carriera. Giornata da incorniciare per il classe ’99 in forze alla Bardiani-CSF-Faizanè, una delle rivelazioni della stagione in chiave azzurra. A inizio meseha fatto sfaceli alla Adriatica Ionica Race imponendosi tanto nella generale quanto nella classifica dedicata ai giovani, senza contare la doppia piazza d’onore nei due segmenti d’esordio. I progressi del vicentino sono ormai sotto gli occhi di tutti e con estrema probabilità il corridore nostrano cambierà casacca al ...

