Ciclismo femminile oggi | Campionati Italiani 2022 | programma | orari | tv | percorso | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) Tutto pronto perifemminili disu strada. 147 chilometri accompagneranno le azzurre della categoria Elite da Medolla a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, per decretare l’erede di Elisa Longo Borghini.Segmento piatto come una tavola, senza ascese o strappetti da affrontare. Verosimilmente se ne andrà una fuga, le cui speranze appaiono quasi nulle: epilogo in volata più che probabile, attenzione alla rotonda posta subito dopo la flamme rouge. ALTIMETRIA FAVORITE La campionessa della Trek-Segfredo Elisa Longo Borghini si è aggiudicata gli ultimi cinque titoli nazionali tra cronometro e gare in linea, includendo la recente affermazione nella prova contro il tempo. Ilpoco si adatta alle caratteristiche della verbanese d’origine, le favorite ...