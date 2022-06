Ciclismo femminile, Campionati italiani 2022: Elisa Balsamo dominante in volata. Battute Barbieri e Guarischi (Di domenica 26 giugno 2022) Era la grande favorita e non poteva sbagliare. Tutto secondo pronostico nella prova in linea dei Campionati italiani di Ciclismo al femminile: tanta pianura e volata scontata lungo i 147,6 chilometri da Medolla a San Felice sul Panaro che hanno visto primeggiare la campionessa iridata in carica Elisa Balsamo. Per l’azzurra dunque il doppio titolo, arriva anche la Maglia Tricolore. La prima vera fuga è andata via dopo una trentina di chilometri, tre atlete all’attacco: Elena Pirrone (Fiamme Fiamme Oro), Francesca Pisciali (Team Mendelspeck) ed Iris Monticello (Top Girls Fassa Bortolo). Per loro margine massimo che ha toccato 1’30”, salvo poi scendere visti i vari allunghi nel gruppo principale. Ciclismo, Campionati ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Era la grande favorita e non poteva sbagliare. Tutto secondo pronostico nella prova in linea deidial: tanta pianura escontata lungo i 147,6 chilometri da Medolla a San Felice sul Panaro che hanno visto primeggiare la campionessa iridata in carica. Per l’azzurra dunque il doppio titolo, arriva anche la Maglia Tricolore. La prima vera fuga è andata via dopo una trentina di chilometri, tre atlete all’attacco: Elena Pirrone (Fiamme Fiamme Oro), Francesca Pisciali (Team Mendelspeck) ed Iris Monticello (Top Girls Fassa Bortolo). Per loro margine massimo che ha toccato 1’30”, salvo poi scendere visti i vari allunghi nel gruppo principale....

Pubblicità

SteCottone94 : RT @danieleMulazzan: #Rai che effettua il collegamento con il campionato italiano di ciclismo a 33 km dal traguardo. Non si poteva attender… - danieleMulazzan : #Rai che effettua il collegamento con il campionato italiano di ciclismo a 33 km dal traguardo. Non si poteva atten… - FrancoArlati : Olanda Canada di pallanuoto femminile invece del previsto campionato italiano di ciclismo è semplicemente imbarazzante #RaiSport - SimoneilBrucio : @RaiSport complimenti! invece di far veder il campionato italiano di ciclismo come da palinsesto, fate vedere la pa… - berzin09 : @stefanorizzato @JackSoraiy interessante Canada Olanda femminile d pallanuoto #CampionatoItaliano ciclismo COMPLIME… -