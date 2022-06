Ciclismo, Campionati Italiani 2022: Filippo Zana trionfa a sorpresa ad Alberobello e agguanta il Tricolore, battuti Rota e Battistella (Di domenica 26 giugno 2022) Edizione molto particolare, con molti assenti e senza un favorito d’obbligo, per i Campionati Italiani di Ciclismo su strada al maschile. Ne è venuta fuori dunque una corsa senza padroni e con un vincitore a sorpresa: in terra pugliese al termine dei 237 km con partenza da Marina di Ginosa e arrivo ad Alberobello ad imporsi è Filippo Zana. Bellissimo successo per il 23enne della Bardiani-CSF-Faizanè, pronto al grande passo verso il World Tour (debutterà l’anno prossimo con la BikeExchange), che affronterà con il Tricolore sulle spalle. Nelle prime fasi di gara si è formata una fuga ad otto che ha visto pRotagonisti Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martin Marcellusi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Edizione molto particolare, con molti assenti e senza un favorito d’obbligo, per idisu strada al maschile. Ne è venuta fuori dunque una corsa senza padroni e con un vincitore a: in terra pugliese al termine dei 237 km con partenza da Marina di Ginosa e arrivo adad imporsi è. Bellissimo successo per il 23enne della Bardiani-CSF-Faizanè, pronto al grande passo verso il World Tour (debutterà l’anno prossimo con la BikeExchange), che affronterà con ilsulle spalle. Nelle prime fasi di gara si è formata una fuga ad otto che ha visto pgonisti Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Martin Marcellusi ...

