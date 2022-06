Ciambellone della nonna con la crema | il trucco per tirarlo fuori dal forno già farcito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 giugno 2022) Non riesci a resistere al connubio tra cocco e cacao? Devi cucinare il facilissimoche troverai descritto in questa pagina! Con poche e semplici mosse preparerai unal cocco e cacao dal profumo invitante e morbidissimo. Sarà così buono che tutti ti chiederanno la ricetta e non crederanno ai loro occhi quando rivelerai che hai impiegato solo pochi minuti per realizzarla. Se hai già l’acquolina in bocca non ti resta che continua a leggere per poi dirigerti in cucina!con la. Ingredienti Ingredienti per la50 gr di cocco essiccato 395 gr di latte condensato 100 gr di panna da cucina (17% di grassi) Versiamo in un pentolino il latte condensato e il cocco essiccato. Dopodiché aggiungiamo la panna da cucina e ...