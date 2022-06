Chiara Ferragni: strano incontro al ristorante “Ci sono solo io…” (Di domenica 26 giugno 2022) Chiara Ferragni, strano incontro al ristorante: “Ci sono solo io…”, ecco cosa è successo all’imprenditrice insieme al marito Fedez. Chiara Ferragni e suo marito Fedez tornano di nuovo al centro della scena, questa volta però per un particolare incontro al ristorante. Mentre il rapper è di nuovo in radio col suo recente singolo, La dolce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 26 giugno 2022)al: “Ciio…”, ecco cosa è successo all’imprenditrice insieme al marito Fedez.e suo marito Fedez tornano di nuovo al centro della scena, questa volta però per un particolareal. Mentre il rapper è di nuovo in radio col suo recente singolo, La dolce L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - boxhiu : @Lisaonthesofa È una questione economica....un ragazzino che conosco ha tipo 20.000 follower e non è 'nessuno' è so… - paolocastxgna : “il mio tweet sta floppando ????” amore non sei chiara ferragni non guadagni un cazzo dai social non fa differenza se… -