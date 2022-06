Chiara Ferragni sfida la censura: la maglietta nude look che infiamma Instagram (Di domenica 26 giugno 2022) Chiara Ferragni senza freni. L’influencer continua a far parlare di sè e lo fa con un’altra foto provocatoria. Dopo la foto in vasca, completamente nuda, in cui solo la schiuma copriva le sue grazie, ecco arrivare un altro post hot in cui sfida la censura di Instagram. Sul suo profilo spunta una maglia che riproduce il suo corpo nudo. Chiara Ferragni, che ha sempre detto di poter fare quello che meglio crede con il suo corpo, ha pubblicato uno scatto davvero hot. Su Instagram, in occasione della festa di Radio Deejay a Milano che ha visto sul palco anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro «La dolce vita», l’imprenditrice ha indossato una maglietta molto particolare. L’indumento infatti aveva le maniche lunghe e un girocollo con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 giugno 2022)senza freni. L’influencer continua a far parlare di sè e lo fa con un’altra foto provocatoria. Dopo la foto in vasca, completamente nuda, in cui solo la schiuma copriva le sue grazie, ecco arrivare un altro post hot in cuiladi. Sul suo profilo spunta una maglia che riproduce il suo corpo nudo., che ha sempre detto di poter fare quello che meglio crede con il suo corpo, ha pubblicato uno scatto davvero hot. Su, in occasione della festa di Radio Deejay a Milano che ha visto sul palco anche Fedez, Tananai e Mara Sattei con la loro «La dolce vita», l’imprenditrice ha indossato unamolto particolare. L’indumento infatti aveva le maniche lunghe e un girocollo con ...

trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - LaCucinadiGioia : Cake Crina 'Chiara Ferragni' - news_bz : ???? L’outfit di Chiara #Ferragni di ieri sera per Party Like a Deejay di Radio #Deejay a #Milano. Rimando evidente… -