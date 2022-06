Chiara Ferragni e Valentina, il primo incontro con il nipotino Edoardo. «Siamo già innamorate di te». La reazione di Leone (Di domenica 26 giugno 2022) Francesca Ferragni, sorella di Chiara, è diventata mamma il 21 giugno del piccolo Edoardo. E così, tornando a casa insieme insieme al compagno e neo papà Riccardo Nicoletti, ha... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Francesca, sorella di, è diventata mamma il 21 giugno del piccolo. E così, tornando a casa insieme insieme al compagno e neo papà Riccardo Nicoletti, ha...

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - mimmettin : E se non volete immaginare andate a leggere sotto le foto di Chiara Ferragni per esempio - littleCarme : RT @a_meluzzi: Oggi tal Oliviero Toscani esaltando tal Chiara Ferragni e suoi prodotti ha definito il Vangelo e Gesù Cristo Fake News. Ment… -