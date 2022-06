Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Nomi dei finalisti, quote, sondaggi e pronostici sulla finale (Di domenica 26 giugno 2022) Tra pochissime ore si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras perché l’Isola dei Famosi, dopo mesi durissimi, chiuderà i battenti. Tra polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici, il giorno tanto atteso dai concorrenti è quasi arrivato, ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da ‘trionfatore’. Chi avrà questo privilegio? Il nome del (possibile) vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: cosa dicono i bookmaker Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma in realtà i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco prima della finale. E, quindi, tutte le carte sono state rimescolate. Poi, c’è chi ha puntato tutto su Edoardo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Tra pochissime ore si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras perchédei, dopo mesi durissimi, chiuderà i battenti. Tra polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici, il giorno tanto atteso dai concorrenti è quasi arrivato, ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da ‘trionfatore’. Chi avrà questo privilegio? Il nome del (possibile) vincitore deldei: cosa dicono i bookmaker Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma in realtà i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco prima della. E, quindi, tutte le carte sono state rimescolate. Poi, c’è chi ha puntato tutto su Edoardo ...

Pubblicità

acmilan : ?? Defensive Play of the Season?? ?? We’ve reached the final! Whose is gonna be the save of the season? Cast your vo… - zizionice : RT @Ernesto32919298: 100 1000 1 mln 1 mld di #Djokovic. Questo sportivo è l'icona vivente di chi non si sottomette a NESSUNO. Persino agli… - amverra : RT @Ernesto32919298: 100 1000 1 mln 1 mld di #Djokovic. Questo sportivo è l'icona vivente di chi non si sottomette a NESSUNO. Persino agli… - gba65 : RT @Ernesto32919298: 100 1000 1 mln 1 mld di #Djokovic. Questo sportivo è l'icona vivente di chi non si sottomette a NESSUNO. Persino agli… - heartphjlia : purtroppo dopo vari disguidi oggi io e @jemsiratze faremo un duello all'ultima morte, non so chi vincerà nel caso adios -