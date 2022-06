“Chi vince l’Isola dei Famosi”. Bomba alla vigilia della finale: il nome è sicuro (Di domenica 26 giugno 2022) Chi vince l’Isola dei Famosi? Mancano poche ore ed il vincitore della nuova edizione si conoscerà. È stata una settimana molto controversa segnata dal ritiro di Edoardo Tavassi e dagli sfoghi di Lory Del Santo che, tra le altre cose, ha attaccato anche Vladimir Luxuria. Sulle colonne di Novella 2000 l’ex naufraga non ha avuto peli sulla lingua. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere piu? obiettivi e non di parte”. ha spiegato. E ancora: “Se io e lei chiariremo? Piu? che chiarire, snocciolero? ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realta? dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Chidei? Mancano poche ore ed il vincitorenuova edizione si conoscerà. È stata una settimana molto controversa segnata dal ritiro di Edoardo Tavassi e dagli sfoghi di Lory Del Santo che, tra le altre cose, ha attaccato anche Vladimir Luxuria. Sulle colonne di Novella 2000 l’ex naufraga non ha avuto peli sulla lingua. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere piu? obiettivi e non di parte”. ha spiegato. E ancora: “Se io e lei chiariremo? Piu? che chiarire, snocciolero? ogni giorno qualcosa per informare il pubblicovera realta? del. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono ...

