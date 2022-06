Chi sono gli Homo Sapiens: la band musicale degli anni ’70 (Di domenica 26 giugno 2022) La band degli Homo Sapiens, per molti anni tutta al maschile, si forma nel 1966 (il nome iniziale, “I Tarli”, è stato cambiato nel 1971), riscuotendo fin dall’inizio un certo successo. Il gruppo era in origine formato da: Marzio Mazzanti (1948) al basso e voce, Robustiano “Roby” Pellegrini (1947) alle tastiere, Claudio Lumetta (1951) alla voce e batteria, Maurizio Nuti (1956) alla chitarra e voce. Nel 1977 gli Homo Sapiens partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Bella da morire, vincendo quell’edizione e passando alla storia con un brano che è rimasto nella storia musicale italiana. Gli Homo Sapiens si sciolgono nel 1982 sulla scia della crisi del settore, ma continuano a pubblicare saltuariamente brani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) La, per moltitutta al maschile, si forma nel 1966 (il nome iniziale, “I Tarli”, è stato cambiato nel 1971), riscuotendo fin dall’inizio un certo successo. Il gruppo era in origine formato da: Marzio Mazzanti (1948) al basso e voce, Robustiano “Roby” Pellegrini (1947) alle tastiere, Claudio Lumetta (1951) alla voce e batteria, Maurizio Nuti (1956) alla chitarra e voce. Nel 1977 glipartecipano al Festival di Sanremo con la canzone Bella da morire, vincendo quell’edizione e passando alla storia con un brano che è rimasto nella storiaitaliana. Glisi sciolgono nel 1982 sulla scia della crisi del settore, ma continuano a pubblicare saltuariamente brani ...

