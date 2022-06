"Chi ha fatto fuori i 5 Stelle". Travaglio delira e Crosetto lo umilia così: imbarazzo totale | Guarda (Di domenica 26 giugno 2022) Guido Crosetto contro Marco Travaglio. Su Twitter il fondatore di Fratelli d'Italia commenta, come tanti altri, l'editoriale del giornalista datato domenica 26 giugno. Qui l'imprenditore tuona: "Secondo Travaglio l'establishment ha fatto fuori i 5 Stelle, che però governano ininterrottamente dal 2018". Proprio così, il direttore del fatto Quotidiano, sulle colonne del suo giornale scriveva: "Invece l'establishment e i partiti gregari hanno pensato di esorcizzare la rivolta anti-élite con paroloni inutili (populisti-sovranisti), golpe bianchi, accrocchi trasformistici, demonizzazione del dissenso e omologazione totale, senz' accorgersi di regalare milioni di voti all'astensione o alle peggiori destre, che poi s' illudevano di cavalcare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Guidocontro Marco. Su Twitter il fondatore di Fratelli d'Italia commenta, come tanti altri, l'editoriale del giornalista datato domenica 26 giugno. Qui l'imprenditore tuona: "Secondol'establishment hai 5, che però governano ininterrottamente dal 2018". Proprio, il direttore delQuotidiano, sulle colonne del suo giornale scriveva: "Invece l'establishment e i partiti gregari hanno pensato di esorcizzare la rivolta anti-élite con paroloni inutili (populisti-sovranisti), golpe bianchi, accrocchi trasformistici, demonizzazione del dissenso e omologazione, senz' accorgersi di regalare milioni di voti all'astensione o alle peggiori destre, che poi s' illudevano di cavalcare ...

