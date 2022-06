Chelsea Sterling, Boehly studia il rilancio: le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) Il Chelsea fa sul serio per Sterling del City: Boehly è pronto al rilancio per affondare il colpo richiesto da Tuchel Il Chelsea vuole fare un colpo ad effetto per il mercato estivo. I Blues fanno sul serio per Sterling del Manchester City. L’attaccante inglese è in cima alla lista dei desideri di Tuchel per rinforzare il pacchetto offensivo orfano di Lukaku. Boehly potrebbe rilanciare l’offerta al City, visto che l’accordo con il giocatore è già stato trovato. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Ilfa sul serio perdel City:è pronto alper affondare il colpo richiesto da Tuchel Ilvuole fare un colpo ad effetto per il mercato estivo. I Blues fanno sul serio perdel Manchester City. L’attaccante inglese è in cima alla lista dei desideri di Tuchel per rinforzare il pacchetto offensivo orfano di Lukaku.potrebbe rilanciare l’offerta al City, visto che l’accordo con il giocatore è già stato trovato. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

