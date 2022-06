Chelsea De Ligt, Werner e non solo tra le contropartite: la risposta della Juve (Di domenica 26 giugno 2022) Il Chelsea non molla la presa per De Ligt: i Blues offrono delle contropartite, ma la risposta della Juve è chiara Il Chelsea non molla la presa per De Ligt: i Blues offrono delle contropartite, ma la risposta della Juve è chiara. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi avrebbero messo sul piatto 40 milioni più uno tra Werner e Pulisic, ma l’idea della Juventus è quella di incassare tra 80 e 100 milioni cash per lasciar partire il centrale olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Ilnon molla la presa per De: i Blues offrono delle, ma laè chiara Ilnon molla la presa per De: i Blues offrono delle, ma laè chiara. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi avrebbero messo sul piatto 40 milioni più uno trae Pulisic, ma l’ideantus è quella di incassare tra 80 e 100 milioni cash per lasciar partire il centrale olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

