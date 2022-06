‘Che ve guardate?’: 13enne accoltella due coetanei alle porte di Roma (Di domenica 26 giugno 2022) Una lite che sembrava banale, tra adolescenti. Una lite che, invece, si sarebbe potuta trasformare in tragedia perché uno dei protagonisti ha tirato fuori un coltello e ha ferito, fortunatamente lievemente, due coetanei. Siamo a Bracciano, alle porte di Roma: è qui che ieri, nel tardo pomeriggio, un 13enne ha aggredito due giovani di 14 e 15 anni. La dinamica dell’accoltellamento tra giovani a Bracciani Doveva essere un sabato come tanti, di quelli spensierati tra comitive. Eppure qualcosa ieri pomeriggio è andato storto perché un ragazzino, di appena 13 anni, al culmine di una lite, nata per futili motivi, ha estratto dalla tasca un coltello con una lama di circa 10 cm. E, con quell’arma ha ferito quelli che per lui erano gli ‘avversari’, due ragazzi, uno di 14 anni e l’altro di 15. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Una lite che sembrava banale, tra adolescenti. Una lite che, invece, si sarebbe potuta trasformare in tragedia perché uno dei protagonisti ha tirato fuori un coltello e ha ferito, fortunatamente lievemente, due. Siamo a Bracciano,di: è qui che ieri, nel tardo pomeriggio, unha aggredito due giovani di 14 e 15 anni. La dinamica dell’mento tra giovani a Bracciani Doveva essere un sabato come tanti, di quelli spensierati tra comitive. Eppure qualcosa ieri pomeriggio è andato storto perché un ragazzino, di appena 13 anni, al culmine di una lite, nata per futili motivi, ha estratto dalla tasca un coltello con una lama di circa 10 cm. E, con quell’arma ha ferito quelli che per lui erano gli ‘avversari’, due ragazzi, uno di 14 anni e l’altro di 15. ...

