Che fine hanno fatto e cosa fanno oggi i Lunapop che cantavano con Cremonini (Di domenica 26 giugno 2022) Nel 1999 hanno spopolato nelle classifiche italiane, hanno fatto innamorare orde di ragazzine e hanno segnato un’epoca con la loro musica. I Lunapop e le loro canzoni sono ormai maggiorenni: che fine hanno fatto però quei 5 ragazzi che tra il 1999 e il 2000 sono diventati vip della musica con “…Squérez?”? Se le vicende del cantante Cesare Cremonini sono conosciute da tutti, data la sua fortunata carriera di solista, meno si sa degli altri componenti della band, scioltasi nel 2001. Nicola Balestri era considerato insieme a Cremonini il “bello” del gruppo e certamente con i suoi rasta lunghi e biondi si notava nei video e sul palco. Era, tra i cinque, il bassista ed è quello che, dopo Cesare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Nel 1999spopolato nelle classifiche italiane,innamorare orde di ragazzine esegnato un’epoca con la loro musica. Ie le loro canzoni sono ormai maggiorenni: cheperò quei 5 ragazzi che tra il 1999 e il 2000 sono diventati vip della musica con “…Squérez?”? Se le vicende del cantante Cesaresono conosciute da tutti, data la sua fortunata carriera di solista, meno si sa degli altri componenti della band, scioltasi nel 2001. Nicola Balestri era considerato insieme ail “bello” del gruppo e certamente con i suoi rasta lunghi e biondi si notava nei video e sul palco. Era, tra i cinque, il bassista ed è quello che, dopo Cesare ...

