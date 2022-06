Charlene di Monaco, i segni sul viso rivelano il prezzo della promessa ad Alberto (Di domenica 26 giugno 2022) Da quando Charlene di Monaco è tornata nel Principato lo scorso maggio, la sua agenda pubblica è di nuovo piena di impegni. Dopo tutti i mesi che ha trascorso lontana da Alberto e dai figli, Jacques e Gabriella, ha mantenuto fede alla promessa fatta al marito. Ci sarebbe stata, avrebbe presenziato agli eventi pubblici, ma a quale costo? L’infelicità di Charlene è sempre più evidente, tanto che i giornali la descrivono spesso come la “Principessa Triste”. E quei lividi sul volto sarebbero proprio il suo personale prezzo da pagare per essersi “piegata” alla vita di Corte. Charlene di Monaco, perché ha dei segni sul volto Sono ben pochi i sorrisi in pubblico di Charlene: la sua felicità sembra essere lontana. El Nacional ... Leggi su dilei (Di domenica 26 giugno 2022) Da quandodiè tornata nel Principato lo scorso maggio, la sua agenda pubblica è di nuovo piena di impegni. Dopo tutti i mesi che ha trascorso lontana dae dai figli, Jacques e Gabriella, ha mantenuto fede allafatta al marito. Ci sarebbe stata, avrebbe presenziato agli eventi pubblici, ma a quale costo? L’infelicità diè sempre più evidente, tanto che i giornali la descrivono spesso come la “Principessa Triste”. E quei lividi sul volto sarebbero proprio il suo personaleda pagare per essersi “piegata” alla vita di Corte.di, perché ha deisul volto Sono ben pochi i sorrisi in pubblico di: la sua felicità sembra essere lontana. El Nacional ...

Pubblicità

vogue_italia : Avvistati: Charlène e Alberto di Monaco, romantici e affettuosi, durante la visita di Stato in Norvegia insieme ai… - ParliamoDiNews : Alberto e Charlene di Monaco, dubbi sulla foto del raro bacio in pubblico : LOLnews… - infoitcultura : Alberto e Charlene di Monaco, la foto virale del bacio nasconde qualcosa? Lo strano dettaglio - infoitcultura : Charlene di Monaco vicina all'addio: di lei non si ha più traccia | Ecco cosa è successo - infoitcultura : Malattia Charlene di Monaco, infezioni dall'Africa e ancora problemi per la Principessa. Questa volta rischia grosso -