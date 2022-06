Centrosinistra avanti a Verona, Parma, Catanzaro e... Centrodestra favorito a Monza e... Ballottaggi: le stime (Di domenica 26 giugno 2022) Al primo turno delle elezioni amministrative 2022, due settimane fa, si è avuta una sostanziale vittoria del Centrodestra, che ha appunto vinto nei due comuni più popolosi al voto (Genova e Palermo) oltre che in altri sette capoluoghi (Asti, La Spezia, Belluno, Pistoia, Rieti, L’Aquila, Oristano), per... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 giugno 2022) Al primo turno delle elezioni amministrative 2022, due settimane fa, si è avuta una sostanziale vittoria del, che ha appunto vinto nei due comuni più popolosi al voto (Genova e Palermo) oltre che in altri sette capoluoghi (Asti, La Spezia, Belluno, Pistoia, Rieti, L’Aquila, Oristano), per... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

infoitinterno : Ballottaggi 2022, centrosinistra avanti in otto città su tredici. Ma decide tutto Verona - infoitinterno : Ballottaggi, centrosinistra avanti in otto città su tredici. Ma decide tutto Verona - Gazzettino : #ballottaggi, centrosinistra avanti in otto città su tredici. Ma decide tutto Verona - zazoomblog : Ballottaggi centrosinistra avanti in otto città su tredici. Ma decide tutto Verona - #Ballottaggi #centrosinistra… - zazoomblog : Ballottaggi centrosinistra avanti in otto città su tredici. Ma decide tutto Verona - #Ballottaggi #centrosinistra… -