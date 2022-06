Centenari, in Italia il paese più longevo del mondo, ecco il segreto della famiglia dei record (Di domenica 26 giugno 2022) L’ultimo censimento Istat ha stimato che al 1° gennaio 2021 i Centenari residenti in Italia sono 17.177, considerando che a partire dal 2020 c’è stata una nuova crescita dei sopravviventi più longevi. L’83,4% è costituito da donne. L’Italia vanta anche un record, quello del paese più longevo del mondo. Scopriamo che succede. Negli ultimi 10 L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 26 giugno 2022) L’ultimo censimento Istat ha stimato che al 1° gennaio 2021 iresidenti insono 17.177, considerando che a partire dal 2020 c’è stata una nuova crescita dei sopravviventi più longevi. L’83,4% è costituito da donne. L’vanta anche un, quello delpiùdel. Scopriamo che succede. Negli ultimi 10 L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

rtl1025 : ?? #Istat: al 1° gennaio 2021 i #centenari residenti in Italia erano 17.177. Una netta crescita rispetto al 2009, qu… - gazzettamantova : Istat: crolla la fiducia delle famiglie. E l’Italia invecchia, oltre 17mila centenari Sale ancora l’export, +4,7% a… - mbbelluco : RT @difesapopolo: Centenari in Italia, Istat: sono 17.177. La persona più anziana vive nelle Marche - difesapopolo : Centenari in Italia, Istat: sono 17.177. La persona più anziana vive nelle Marche - infoitinterno : I centenari in Italia -